Немецкий профсоюз заключил соглашение об оплате труда около 25 000 сотрудников служб безопасности.

Операторы аэропортов в Германии договорились о соглашении с сотрудниками службы безопасности после серии забастовок в некоторых из крупнейших аэропортов страны. Так, немецкий профсоюз Verdi заключил соглашение об оплате труда около 25 000 сотрудников служб безопасности, чтобы предотвратить дальнейшие забастовки, которые останавливали работу аэропортов, пишет DW.

Отмечается, что соглашение было достигнуто после арбитражного процесса, который начался 5 апреля. В Verdi заявляли, что не будут требовать от поставщиков услуг безопасности дальнейших остановок работы до завершения арбитражного процесса.

Комитеты ассоциации работодателей BDLS и профсоюзы имеют время до полудня 9 апреля, чтобы принять или отклонить рекомендацию арбитража. В BDLS заявили, что рекомендация предусматривает повышение заработной платы от 13,1% до 15,1% в течение 15 месяцев.

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Представитель Verdi на переговорах Вольфганг Пипер заявил, что вопросы, которые рассматриваются, включают повышение заработной платы и бонусов для тренеров и менеджеров.

Как отмечается, в марте авиакомпании Lufthansa и Verdi достигли договоренности по заработной плате наземного персонала немецких аэропортов, что позволило предотвратить потенциальные забастовки на Пасхальные праздники.

Забастовки в Европе

Требования повышения заработной платы на фоне устойчивой инфляции привели к ряду разрушительных и дорогостоящих остановок авиа- и железнодорожного сообщения в крупнейшей экономике Европы. Протесты парализовали работу 11 аэропортов по всей Германии и повлияли на воздушное движение в начале и середине марта.

Германию с конца 2023-го и начала 2024-го годов продолжали лихорадить многочисленные забастовки транспортников, которые прямо влияют на пассажирские перевозки в стране.

Так, профсоюз бортпроводников крупнейшего авиаперевозчика Германии призвал сотрудников к забастовке 12-13 марта, которая касалась непосредственно авиакомпании Lufthansa, а также ближнемагистрального перевозчика CityLine. Цель – добиться повышения заработной платы.

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