Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом этого перехода.

"Укрзализныця" прокомментировала расписание движения поездов после перевода часов на летнее время.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Как отметили в "Укрзализныце", в связи с переходом на летнее время 28 марта 2021 в 03:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед.

Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом этого перехода.

Перевод часов

В Украине переход на летнее и зимнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Датой перехода на летнее время, в частности, является последнее воскресенье марта.

Таким образом, перевод времени состоится в ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье, 28 марта. Этой ночью стрелки часов следует переместить на один час вперед. Делать это принято в 3:00.

Сезонный перевод часов обосновывают необходимостью удлинения светового дня. Делается это, как поясняется, с целью экономии электрической энергии и ресурсов. В то же время тема перехода на зимнее и летнее время является причиной многочисленных споров. Многие страны уже отказались от сезонной смены времени.

19 марта 2021 года Верховная Рада Украины не поддержала законопроект об отмене сезонного перевода стрелок часов.

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Автор: Елена Коваленко