В связи с переходом на летнее время 28 марта 2021 в 03:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед / Иллюстрация REUTERS
"Укрзализныця" прокомментировала расписание движения поездов после перевода часов на летнее время.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
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Как отметили в "Укрзализныце", в связи с переходом на летнее время 28 марта 2021 в 03:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед.
Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом этого перехода.
Перевод часов
- В Украине переход на летнее и зимнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Датой перехода на летнее время, в частности, является последнее воскресенье марта.
- Таким образом, перевод времени состоится в ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье, 28 марта. Этой ночью стрелки часов следует переместить на один час вперед. Делать это принято в 3:00.
- Сезонный перевод часов обосновывают необходимостью удлинения светового дня. Делается это, как поясняется, с целью экономии электрической энергии и ресурсов. В то же время тема перехода на зимнее и летнее время является причиной многочисленных споров. Многие страны уже отказались от сезонной смены времени.
- 19 марта 2021 года Верховная Рада Украины не поддержала законопроект об отмене сезонного перевода стрелок часов.
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