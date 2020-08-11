Польский суд отказался выпустить экс-главу «Укравтодора» Новака под залог

Суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о предварительном заключении Новака.

Польский суд во вторник, 11 августа, отклонил ходатайство об освобождении экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака из-под стражи.

Об этом сообщает Onet.pl.

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17 человек хотели взять его на поруки

Суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о предварительном заключении Новака.

Защита Новака хотела заменить предварительное заключение на выход под залог.

Также адвокаты предоставили список из 17 человек, которые были готовы взять Новака на поруки.

Хронология событий

7 августа 2020 года суд Варшавы решил поместить под трехмесячный арест Александра Д., еще одного задержанного по делу бывшего министра транспорта Польши и экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака.

4 августа в Польше был задержан предприниматель, являющийся фигурантом по делу экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака.

30 июля 2020 НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному подозреваемому в рамках расследования в отношении экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака.

21 июля, в прокуратуре Варшавы выдвинули обвинения Новаку. Его подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод.

20 июля польские правоохранители заявили о задержании в Польше Новака, а также бывшего командира спецподразделения JW GROM Дариуша С. и предпринимателя из Гданьска Яцека П. Ранее уведомление о подозрении было вручено пяти лицам. Речь идет о и.о. председателя «Укравтодора», двух гражданах Польши, иностранном гражданине - представителе одной из компаний-участниц тендеров «Укравтодора», а также о бывшей советнице и.о. председателя «Укравтодора», гражданке Украины.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). Он возглавлял компанию в течение трех лет.

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