Польский суд отказался выпустить экс-главу «Укравтодора» Новака под залог
17:12, 11 августа 2020Транспорт
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Суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о предварительном заключении Новака.
Экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак / фото УНИАН
Польский суд во вторник, 11 августа, отклонил ходатайство об освобождении экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака из-под стражи.
Об этом сообщает Onet.pl.
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17 человек хотели взять его на поруки
Суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о предварительном заключении Новака.
Защита Новака хотела заменить предварительное заключение на выход под залог.
Также адвокаты предоставили список из 17 человек, которые были готовы взять Новака на поруки.
Хронология событий
- 7 августа 2020 года суд Варшавы решил поместить под трехмесячный арест Александра Д., еще одного задержанного по делу бывшего министра транспорта Польши и экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака.
- 4 августа в Польше был задержан предприниматель, являющийся фигурантом по делу экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака.
- 30 июля 2020 НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному подозреваемому в рамках расследования в отношении экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака.
- 21 июля, в прокуратуре Варшавы выдвинули обвинения Новаку. Его подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод.
- 20 июля польские правоохранители заявили о задержании в Польше Новака, а также бывшего командира спецподразделения JW GROM Дариуша С. и предпринимателя из Гданьска Яцека П. Ранее уведомление о подозрении было вручено пяти лицам. Речь идет о и.о. председателя «Укравтодора», двух гражданах Польши, иностранном гражданине - представителе одной из компаний-участниц тендеров «Укравтодора», а также о бывшей советнице и.о. председателя «Укравтодора», гражданке Украины.
- В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). Он возглавлял компанию в течение трех лет.
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