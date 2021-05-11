Украинские производители железнодорожной техники смогут нарастить выпуск грузовых вагонов до 20 тыс. единиц в год, если инициатива об ограничении срока их эксплуатации будет реализована, считает замглавы «Укрпромвнеэкспертизы» (УПЭ) Сергей Поважнюк. Его оценка приводится в статье Uaprom.info «Вагоностроение в Украине идет под откос».

В 2020 году производство грузовых вагонов в Украине упало на 70%. Вагоностроительные заводы выпустили 3241 изделие, тогда как в 2019 – 10 571. Негативная тенденция продолжилась и в нынешнем году. Согласно данным Государственной службы статистики, в январе-феврале 2021 г. выпуск грузовых вагонов упал на 75% и составил 184 единицы. Данных за март Госстат не представил, объяснив, что информация поступила от слишком малого числа производителей. Это значит, что выпуск новых вагонов осуществляли не более трех предприятий.

Одним из основных факторов, обусловивших такую ситуацию, эксперты называют тот факт, что в Украине до сих пор разрешают использовать вагоны с истекшим нормативным сроком службы. Для полувагона он составляет 22 года, а для зерновоза – 30 лет. После проведения капитального ремонта с продлением (КРП) срок службы такого подвижного состава можно увеличить еще на половину – то есть на 11 и 15 лет соответственно. Выполнять такую операцию в Украине можно два-три раза. В итоге в стране из почти 200 тыс. грузовых вагонов 50 тыс. – старше 30 лет, еще 53 тыс. – эксплуатируются уже 26-30 лет, сообщили в УПЭ. Эксплуатация старых вагонов приводит к разрушению колеи, а сама техника часто ломается и замедляет транспортировку грузов, отмечают эксперты.

Чтобы решить эту проблему Министерство инфраструктуры Украины в 2020 году разработало проект приказа «Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте», который предполагает ограничение возраста грузовых вагонов. На сегодня четвертый вариант проекта приказа МИУ согласован Государственной регуляторной службой Украины и находится на регистрации в Министерстве юстиции Украины.

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Автор: Григорий Бондарь