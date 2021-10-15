Автомобильные запчасти, особенно на бренды, не локализованные для производства в нашей стране, все еще поставляются из-за границы. Расходные материалы для тормозной системы – не исключение.

Тормозные колодки и диски– все это в большинстве своем не имеет украинских аналогов, что, учитывая периодичность замены по регламенту, бьет по карманам водителей. Тормозные жидкости имеют аналоги, но ассортимент авторитетных и проверенных брендов из Европы все еще превалирует на прилавках автомобильных магазинов.

Лидерство иномарок на вторичном рынке, в особенности японских, корейских и немецких брендов, отражается на спросе на импорт – найти расходники для таких авто, которые были бы произведены у нас, попросту невозможно.

Стабильный спрос

Учитывая растущее количество автомобилей на украинских дорогах, прогнозируемо растет спрос на расходные материалы для тормозной системы. И спрос этот удовлетворяется за счет импорта.

Тормозная жидкость в обычных условиях может работать в системе до 30 тысяч километров, то колодки и диски нужно менять каждый 5-10 тысяч. Из-за особенностей конструкции замена одного элемента обязательно требует замены другого – например, нельзя поменять только одну колодку или диски без замены колодок, даже если последние еще в хорошем состоянии.

Специалисты рекомендуют проверять все элементы тормозной системы, даже если нет никаких признаков неисправности, на каждом ТО, но не реже, чем раз в шесть месяцев. Если признаки есть, то следует менять тормозные диски, колодки, жидкости и проводить диагностику всей системы сразу же. Иначе вы рискуете оказаться в неуправляемом авто в критической ситуации на дороге. То есть, запчасти требуются часто.

Альтернативные места для покупки

Спасением для рядовых автомобилистов, которым комплектующие для тормозной системы требуются относительно часто, становятся профильные магазины, заключившие прямые контракты с иностранными поставщиками. Главное, чтобы у такого магазина были сертификаты качества и соответствия мировым стандартам индустрии. Ведь если речь идет о тормозах, полагаться на некачественные "реплики" нельзя.

Причем сейчас потребительский интерес постепенно смещается в сторону онлайн магазинов, которые предлагают минимальный ценник. Они не содержат больших торговых площадей, ограничиваясь складами, довольствуются небольшим штатом постоянных сотрудников – все это не может не отражаться на ценнике. Пусть и на зарубежные товары.

Автор: Иван Бойко