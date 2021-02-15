Илон Маск планирует открыть завод и R&D-центр в индийском Бангалоре.

Производитель электрокаров Tesla приближается к соглашению об открытии своего первого завода по производству электромобилей в Индии.

Об этом пишет Blooomberg.

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Для открытия своего первого завода в стране компания выбрала Карнатаку, южный штат со столицей в Бангалоре.

По словам собеседников агентства знакомых с ситуацией, Tesla вела переговоры с местными властями в течение шести месяцев. Автопроизводитель активно рассматривает возможность сборки автомобилей в пригороде Бангалора.

Также компания планирует открыть в регионе свой R&D-центр и проводит комплексную проверку офисной недвижимости. Tesla уже зарегистрировала индийское подразделение.

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Автор: УНИАН