Производитель электрокаров Tesla приближается к соглашению об открытии своего первого завода по производству электромобилей в Индии.
Об этом пишет Blooomberg.
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Для открытия своего первого завода в стране компания выбрала Карнатаку, южный штат со столицей в Бангалоре.
По словам собеседников агентства знакомых с ситуацией, Tesla вела переговоры с местными властями в течение шести месяцев. Автопроизводитель активно рассматривает возможность сборки автомобилей в пригороде Бангалора.
Также компания планирует открыть в регионе свой R&D-центр и проводит комплексную проверку офисной недвижимости. Tesla уже зарегистрировала индийское подразделение.
Как менялась позиция Tesla в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- Прибыль Tesla в 2020 году составила $721 млн. Компания впервые получила прибыль по итогам целого года.
- 3 февраля 2021 года стало известно о том, что Tesla отзывает в США более 100 тысяч электромобилей.
4 февраля 2021 года Маск прокомментировал замечания относительно качества автомобилей Tesla.
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