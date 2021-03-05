Новинка может похвастаться полным приводом, пневмоподвеской, мощностью 280-460 кВт, батареей 94 кВтч, запасом хода до 450 км и ценником от 2,9 до 5,7 миллиона гривень.

Компания Porsche AG представила новый электромобиль Porsche Taycan Cross Turismo, который является внедорожной версией модели Porsche Taycan.

Читайте такжеВ Украине уже более 26 тысяч зарегистрированных электрокаров (инфографика)Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Как и спортивный седан Taycan, уже представленный на рынке Украины, модель Taycan Cross Turismo получила электрический привод с 800-вольтной архитектурой и высокотехнологическое шасси с полным приводом и адаптивными пневмоподвеской", - говорится в сообщении.

Автопроизводитель предлагает потенциальным покупателям четыре модификации Porsche Taycan Cross Turismo, все из которых будут доступны в момент выхода на рынок:

Taycan 4 Cross Turismo мощностью 280 кВт (380 л.с.), кратковременное увеличение мощности до 350 кВт (476 л.с.) для системы контроля запуска, ускорения, 0–100 км/ч за 5,1 секунды, максимальная скорость 220 км/ч, доступный запас хода на одном заряде (WLTP) 389–456 км

Taycan 4S Cross Turismo мощностью 360 кВт (490 л.с.), кратковременное увеличение мощности до 420 кВт (571 л.с.) для системы контроля запуска, ускорения, 0–100 км/ч за 4,1 секунды, максимальная скорость 240 км/ч, доступный запас хода на одном заряде (WLTP) 388–452 км

Taycan Turbo Cross Turismo мощностью 460 кВт (625 л.с.), кратковременное увеличение мощности до 500 кВт (680 л.с.) для системы контроля запуска, ускорения, 0–100 км/ч за 3,3 секунды, максимальная скорость 250 км/ч, доступный запас хода на одном заряде (WLTP) 395–452 км

Taycan Turbo S Cross Turismo мощностью 460 кВт (625 л.с.), кратковременное увеличение мощности до 560 кВт (761 л.с.) для системы контроля запуска, ускорения, 0–100 км/ч за 2,9 секунды, максимальная скорость 250 км/ч, доступный запас хода на одном заряде (WLTP) 388–419 км.

Шасси с полным приводом и адаптивной пневмоподвеской поставляется как стандартная комплектация для всех четырех модификаций. Опциональный пакет для езды по бездорожью (Off-road) увеличивает высоту дорожного просвета на 30 мм. Стандартный режим для движения по гравию (Gravel Mode) подчеркивает готовность новой модели к дорогам с плохим покрытием.

Относительно внешнего вида, Taycan Cross Turismo отображает концепт Mission E Cross Turismo, представленный на Женевском автосалоне в 2018 году: его силуэт определяется спортивной линией крыши, которая образует нисходящий уклон к задней части, названную дизайнерами Porsche "flyline". За счет переработанной формы кузова высота салона для пассажиров заднего ряда увеличена на 36 мм, а объем багажного отделения вырос до 1200 литров.

Элементы дизайна для движения по бездорожью включают облицовку колесных арок, передние и задние нижние брызговики, а также боковые пороги. В составе пакета Off-road, модель Cross Turismo имеет специальные откидные крышки на углах переднего и заднего бамперов, а также на концах порогов. Эти детали дополняют экстерьер и защищают от повреждений камнями. Специально для Taycan Cross Turismo компания Porsche разработала заднее крепление для 3 велосипедов.

Внедорожный электромобиль Porsche Taycan Cross Turismo появится на рынке Украины в июне 2021 года, стоимость стартует с отметки 2,892,375‬ грн за версию Taycan Cross Turismo, далее следуют Taycan 4S Cross Turismo (3,429,000 грн), Taycan Turbo Cross Turismo (4,691,250 грн) и Taycan Turbo S Cross Turismo (5,683,500‬ грн).

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Автор: УНИАН