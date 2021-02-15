Вместе с тем в ряде областей продолжает действовать ограничение движения грузовиков.

Проезд по украинским дорогам общего пользования обеспечен.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на "Укравтодор".

Вместе с тем в целях обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники продолжает действовать ограничение движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на отдельных участках дорог Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ривненской областей.

К расчистке дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 1,49 тысячи человек и 1 153 единицы техники.

Вчера для расчистки дорог в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской и Хмельницкой областях дополнительно привлекались 7 единиц тяжелой инженерной техники ГСЧС. Расчищено более 240 километров автодорог.

На въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС.

Для мониторинга обстановки погодных условий и оказания помощи в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС продолжают дежурить 10 человек и 6 единиц техники.

Подразделениями ГСЧС в течение суток высвобождено из снежных заносов 373 транспортных средства и оказана помощь 795 лицам.

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Автор: Виктория Токарева