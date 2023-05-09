В течение апреля украинский автопарк пополнили 2 тыс. 128 электрокаров.

Относительно мартовского результата, количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей в апреле увеличилась почти на 12%.

Как сообщает "Укравтопром", общий рост в электрическом сегменте авторынка произошел благодаря импортному секонд-хенду (+21% к марту). При этом спрос на новые электромобили уменьшился на 14%.

В целом, в течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили 2 тыс. 128 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Отмечается, что из них 453 новых автомобилей и 1 тыс. 675 подержанных.

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ТОП-5 новых электромобилей на рынке в апреле 2023г.

Volkswagen ID.4 - 129 ед.;

Dongfeng Honda M-NV - 53 ед.;

Volkswagen ID.6 - 36 ед.;

MG4 EV - 26 ед.;

Honda е - 23 ед.

ТОП-5 апреля впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей

Nissan Leaf - 366 ед.;

Tesla Model 3 - 156 ед.;

Volkswagen е-Golf - 145 ед.;

Renault Zoe - 113 ед.;

Volkswagen ID.4 - 111 ед.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 7 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 24% новые и 76% б/у", - добавили в ассоциации.

Рынок электромобилей в Украине

Украинцы в феврале 2023 года приобрели 413 новых авто на аккумуляторных источниках питания. Относительно показателя февраля 2022 года рынок новых электромобилей увеличился втрое, а по сравнению с результатом января этого года - прибавил 40%.

Бестселлером на рынке новых авто снова стал Volkswagen ID.4. за месяц украинский автопарк пополнили 134 новых авто этой модели. Второй результат у Dongfeng (Honda) M-NV – 86 шт. На третьем месте Volkswagen ID.6 - 33 шт. четвертая по популярности модель - компактная Honda E - 27 шт. замыкает ТОП-5 февральского рынка Mercedes-Benz EQC - 16 шт.

"Всего с начала года в Украине было реализовано 708 новых электромобилей, что на 164% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - подытожили в "Укравтопроме".

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