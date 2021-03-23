Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в столице.

Если эпидемиологическая ситуация не улучшится, в Киеве могут вернуть проезд в общественном транспорте по спецпропускам.

Об этом первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, пока что введение спецпропусков не планируется.

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«Но если ситуация не будет, скажем, идти в лучшую сторону в части заболеваемости и госпитализаций, то мы будем вынуждены вводить спецпропуска, вплоть до остановки транспорта, переходить на спецрежим работы транспорта", - заявил он.

Напомним, во время весеннего локдауна в 2020 году в Киеве действовал режим спецпропусков на пользование общественным транспортом. Их выдавали сотрудникам предприятий, отнесенных к объектам критической инфраструктуры.

Локдаун в Киеве

Город Киев и Одесская область, начиная с сегодняшнего дня, 23 марта, находятся в "красной" зоне карантина.

"Красная" зона предусматривает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Накануне Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах. В Киеве уже решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений.

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Автор: Денис Прядко