В сторону центра затруднено движение на Пивденном мосту, практически «стоит» Дарницкий мост и мост Патона. Также «тянучка» зафиксирована на мосту Метро и Пивничном мосту.

Во вторник утром, 26 января, Киев "застрял" в пробках. УНИАН предлагает ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах. Данные взяты с сервиса Google Maps.

Cитуация на дорогах Правого берега столицы

Пробки образовались на Большой окружной дороге, проспекте Победы, проспекте Леся Курбаса и Любомира Гузара, Лобановского, проспекте Вадима Гетьмана в обе стороны и Олены Телиги. Также «стоит» улица Дегтяревская, Юрия Ильенка, Новоконстантиновская, Набережно-Рыбальская и проспект Степана Бандеры.

Ситуация на мостах столицы

В сторону центра затруднено движение на Пивденном мосту, практически «стоит» Дарницкий мост и мост Патона. Также «тянучка» зафиксирована на мосту Метро и Пивничном мосту.

Cитуация на дорогах Левом берега столицы

В направлении центра пробка зафиксирована на проспекте Николая Бажана – от м. Позняки аж до Пивденного моста. Затруднено движение на улице Анны Ахматовой и на Дарницком шоссе. «Стоит» улица Здолбуновская и Харьковское шоссе в обе стороны. Также пробка - на проспекте Соборности, Броварском проспекте, улице Братиславской и бульваре Перова.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода . Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них. Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед . Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу. Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: Денис Прядко