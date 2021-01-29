В Киеве с утра непогода – снова идет снег. Традиционно в городе образовались большие пробки. На дорогах столицы во многих районах затруднено движение.

По состоянию на утро 29 января в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Ситуация на дорогах Киева 29 января

В пробках стоят проспект Победы, улица Жилянская, Воздухофлотский проспект, улица Вадима Гетьмана, проспект Любомира Гузара, улица Стеценко, Большая Окружная дорога, проспект Валерия Лобановского, улица Николая Гринченко, Голосеевский проспект, улица Большая Васильковская, улица Набережно-Рыбальская, улица Вышгородская, улица Полярная, улица Богатырская и улица Бондарская.

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Также затруднено движение на улице Народного Ополчения, проспекте Леся Курбаса, проспекте Академика Палладина, улице Данилы Щербакивского, улице Елены Телиги и улице Набережно-Крещатицкая.

На левом берегу Киева в пробках стоят проспект Бажана, Бориспольское шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект, проспект Освободителей, улица Братиславская и проспект Романа Шухевича.

Пробки на мостах Киева

Затруднено движение на Дарницком, Русановском и Северном мостах, а также на мосту Патона в направлении правого берега.

Столичных водителей предупредили о гололедице на дорогах. В городе с самого утра уже случилось несколько аварий.

Спасатели призывают украинцев в период непогоды воздержаться от поездок на автомобилях.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«На дорогах гололедица. Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов. ГСЧС обращается к владельцам транспортных средств: воздержитесь от путешествий на автомобилях в период непогоды и не оставляйте транспортные средства вдоль дорог, чтобы объекты коммунальных служб могла своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега», - говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Гордиенко