Правила дорожного движения в Украине: где читать актуальные ПДД и сдавать тесты

Закон Украины «О дорожном движении» устанавливают единый порядок дорожного движения на всей территории Украины.

На днях в Украине были отменены штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме. Отслеживать все изменения в законодательстве ПДД Украины можно на нескольких сайтах.

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Закон Украины «О дорожном движении» устанавливают единый порядок дорожного движения на всей территории Украины. Согласно законодательству, в Украине действует правостороннее движение транспорта, а нарушения ПДД могут угрожать безопасности на дороге всем участникам движения. Также в законе прописаны обязанности и права пешеходов, велосипедистов и владельцев мопедов. Поэтому знать актуальные ПДД важно всем.

Закон наказывает нарушителей ПДД штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Если действия повлекли смерть кого-то из участников движения – лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Актуальная информация ПДД всегда появляется на сайте водій.uа, а также на сайте Кабмина.

Кроме того, на сайте сервисного центра МВД можно пройти тренажер на знание ПДД. Пользователю предлагают 20 вопросов и 20 минут, чтобы на них ответить. В случае ошибок, пользователь получает уведомление о неудачной попытке сдать экзамен. Чтобы зарегистрироваться надо указать логин и пароль электронной почты.

Весь перечень обновленных вопросов и ответов на украинском и английском языках можно бесплатно скачать с сайта Главного сервисного центра МВД.