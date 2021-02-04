Асфальт сошел вместе со снегом / фото Telegram-канал "Это Харьков - тут ****"

На трассе «Харьков-Киев» в районе поселка Коротыч образовались огромные ямы. 

Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал «Это Харьков - тут ****».

«Вместе со снегом сошел и асфальт. За 15 минут минус 4 колеса. У всех проезжающих машин погнуты диски. Каждый водитель попал на ремонт от 1200 грн (20% среднестатической заплаты)», – говорится в сообщении.

Асфальт сошел вместе со снегом / фото Telegram-канал "Это Харьков - тут ****"

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Автор: УНИАН