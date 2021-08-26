Зарядить транспортное средство можно за 3,5 часа.

Автокомпания Opel представила электрокар Rocks-e, управлять которым смогут подростки, достигшие 15 лет.

Об этом сообщает "Ракурс".

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Главное условие для юных водителей - наличие прав на управление мопедом.

Электрокар разгоняется до 45 километров в час и проезжает на одном заряде батареи 75 километров.

Зарядить транспортное средство можно за 3,5 часа. Источником питания может выступить любая розетка.

Предварительная стоимость электромобиля составит около 7 тыс. евро.

В Германии продажи начнутся уже осенью, а в 2022 году авто появится и на других европейских рынках.

Электромобили в Украине:

По данным Федерации автопрома Украины, количество регистраций электрокаров в первом полугодии 2021 года по сравнению с первым полугодием 2020 года, выросло на 5% - до 3 тыс. 550 автомобилей.

Под регистрациями имеется в виду количество первичных регистраций и регистраций легковых электрических автомобилей, привезенных из-за границы по удостоверению таможни или ГТД. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-мае 2021 года, по сравнению аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 12% – до более 3 тыс. единиц.

Автор: Елена Коваленко