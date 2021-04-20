Первый рейс Киев-Николаев будет выполнен 17 мая.

Аэропорт "Николаев" в мае возобновит обслуживание авиарейсов по маршруту Киев-Николаев.

Регулярные рейсы будет выполнять авиакомпания Windrose, сообщает ЦТС.

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Первый рейс Киев-Николаев будет выполнен 17 мая, а в обратном направлении — Николаев-Киев — 18 мая, цена билетов начинается от 650 грн.

Перелеты из Киева запланированы во все дни недели, кроме субботы, а из Николаева в столицу — во все дни, кроме воскресенья.

Что этому предшествовало

1 августа 2020 года Николаевский международный аэропорт впервые за 13 лет принял регулярный рейс из Киева, который выполняла компания Windrose.

В декабре 2020 года компания временно прекратила выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до весны 2021 года.

Изначально планировалось, что рейсы возобновят в марте 2021 года, однако этого не произошло.

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Автор: Елена Коваленко