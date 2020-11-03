Станцию Крещатик проверили / Иллюстрация REUTERS
Станция метро «Крещатик» открыта и работает в обычном режиме.
Об этом сообщает Telegram-канал КГГА.
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Отмечается, что правоохранители проверили станцию, взрывоопасных предметов там не обнаружено.
"Заминирование" метро на Крещатике
Ранее сообщалось, что станцию метро "Крещатик" и переход к станции " Майдан Незалежности" закрыли на вход и выход.
Правоохранители получили анонимное сообщение о минировании.
На других станциях в центре столицы возникла давка.
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