Станцию Крещатик проверили / Иллюстрация REUTERS

Станция метро «Крещатик» открыта и работает в обычном режиме.

Об этом сообщает Telegram-канал КГГА.

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Отмечается, что правоохранители проверили станцию, взрывоопасных предметов там не обнаружено.

"Заминирование" метро на Крещатике

  • Ранее сообщалось, что станцию метро "Крещатик" и переход к станции " Майдан Незалежности" закрыли на вход и выход. 

  • Правоохранители получили анонимное сообщение о минировании. 

  • На других станциях в центре столицы возникла давка.

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Автор: Дмитрий Захаров