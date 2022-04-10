В ведомстве указывают, что приказ покинуть с 16 апреля территорию ЕС всем зарегистрированным в России и Беларуси грузовикам содержит много исключений.

Санкции, введенные Еврокомиссией в ответ на агрессию со стороны россии и беларуси, позволяют этим странам продолжить торговлю с Евросоюзом.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

В ведомстве указывают, что приказ покинуть с 16 апреля территорию ЕС всем зарегистрированным в россии и беларуси грузовикам содержит множество исключений.

"В частности: 1) природный газ и нефть, включая продукты нефтепереработки, а также титан, алюминий, медь, никель, палладий и железную руду; 2) фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая пшеницу и удобрения; 3) гуманитарные грузы; 4) отдельно предусмотрена возможность делать исключения для российских компаний в вывозе и передаче культурных ценностей, предоставляемых во временное пользование", – комментирует Мининфраструктуры.

В министерстве назвали такие санкции непоследовательными и напомнили, что из-за агрессии россии и беларуси страдает не только украинская экономика, но и страны ЕС.

"В настоящее время те грузы, которые не могут вывозиться из украинских портов, будут поставляться в ЕС автомобильным и железнодорожным транспортом. Расходы на строительство новых логистических маршрутов составят миллиарды… Чтобы принять эти грузы, страны-члены ЕС должны подготовить свою инфраструктуру складов, таможенных пунктов, работы санитарных служб", – объясняет МИУ.

Там также напомнили, что введение пятого пакета санкций Еврокомиссии произошло на фоне массовых убийств гражданских украинцев в Буче и других городах, но принятые полумеры оставляют возможность для ЕС продолжать вести привычный бизнес с агрессором.

В свою очередь, министр инфраструктуры Александр Кубраков добавил, что таким образом мир повторяет ошибки ХХ века.