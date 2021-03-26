Он отметил, что Мининфраструктуры обратило внимание Еврокомиссии на единоличное уменьшение Польшей квот на автоперевозки.

В текущем году уменьшение квот на международные грузовые автоперевозки для Украины ни по одной из стран Европейского Союза не произойдет, а Министерство инфраструктуры продолжит работу над возможным увеличением количества разрешений на такие перевозки.

Читайте такжеЗа неделю дальнобойщикам выписали штрафов за перегруз на полтора миллиона гривень

Об этом сообщила Европейская Бизнес Ассоциация со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия по итогам его встречи с бизнесом.

Криклий отметил, что министерство обратило внимание Еврокомиссии на единоличное уменьшение Польшей квот на автоперевозки, в частности за прошедшие годы Польша сократила количество разрешений для украинских перевозчиков с 200 тысяч до 160 тысяч, а в 2021 году планировала еще одно сокращение до 140 тысяч.

Министр подчеркнул важность внедрения свободного транзита со странами ЕС без необходимости каких-либо разрешений или каких-либо ограничений.

Что этому предшествовало

Вчера, 25 марта, Криклий сообщил, что Министерство инфраструктуры в переговорах с Польшей настаивает на обеспечении польской стороной свободного транзита для украинских грузовых автоперевозчиков, и в этом Украину поддерживают ряд стран ЕС.

По словам Криклия, квота польских разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок должна быть не менее 200 тысяч разрешений в год, что на 40 тысяч больше квоты, установленной на 2020 год. На 2021 года квота пока составляет те же 160 тысяч разрешений.

Представители автомобильных перевозчиков Украины регулярно призывают власть решить ряд системных проблем в отрасли, в частности, заняться нелегальными перевозками, урегулированием вопроса о возмещении за льготные перевозки, проблемой разрешений на грузовые автоперевозки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец