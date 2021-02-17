В Украине вскоре станет возможным заказать или восстановить водительское удостоверение в режиме онлайн.
Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, это предусмотрено соответствующим постановлением, которое сегодня приняло правительство. Он уточнил, что такую услугу можно будет получить через приложение "Дія" или Единый веб-портал электронных услуг.
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Шмыгаль также сообщил, что вторым решением Кабмин предлагает ввести регистрацию новых авто прямо в автосалонах. В итоге там можно будет получить номерные знаки и техпаспорт.
"Украина продолжает внедрять новейшие цифровые подходы в сфере предоставления государственных услуг", - заявил премьер.
Накануне Верховная Рада приравняла цифровые водительские удостоверения к бумажным.
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