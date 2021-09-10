Кабинет министров Украины согласовал создание Антикризисного штаба Укрзализныци и первое его заседание состоится 16 сентября. Одной из ключевых задач штаба станет налаживание закупок критически важных материалов, необходимых для стабильного функционирования отрасли и проведения ремонтов.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"В этом году фактически провалены закупки материалов для ремонтов инфраструктуры и подвижного состава - уровень обеспечения номенклатуры закупок по критическим позициям составляет лишь 20%, выполнение годового плана закупок - 34%", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков, который возглавил Антикризисный штаб.

По его оценке, состояние организации и осуществления закупок грозит срывом железнодорожных перевозок. В частности, план поставки запасных частей, материалов и оборудования в АО "Укрзализныця" не превышает 9%, централизованное снабжение материалов для путевого хозяйства составляет лишь 10%. Также сорваны закупки стрелочных переводов и запасных частей к ним, из-за задержек в закупках горючего уже дважды останавливали перевозки.

"Напомним, что штаб создан во исполнение решения СНБО, и среди его задач - согласование действий органов государственной власти, учреждений, организаций и субъектов хозяйствования для восстановления стабильного финансового состояния, минимизации коррупционных рисков", - заявили в Министерстве инфраструктуры.

В состав Антикризисного штаба вошли заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков, и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, заместитель министра экономики Кристина Голубицкая, заместитель министра финансов Александр Кава, представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, EBA, ACC и другие.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что по программе "Большая стройка" будет запущен проект пригородного железнодорожного сообщения City Express, а железная дорога будет привлекать внешние инвестиции для развития и обновления подвижного состава.

Автор: Иван Бойко