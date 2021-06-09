Льготы будут предоставляться органами местного самоуправления в форме денежной компенсации.

Кабинет министров в ходе сегодняшнего заседания одобрил изменения в некоторые законы относительно льгот по оплате проезда и некоторых других льгот.

Документ будет подан в Верховную Раду.

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Согласно пояснительной записке, проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о льготах по оплате проезда и некоторых других льготах" предусматривает, что такие льготы предоставляются на основании соответствующих решений органов местного самоуправления и выплачиваются в форме денежной компенсации в порядке и размерах, определенных такими органами.

"Это будет способствовать адресности предоставления льгот, исходя из возможностей местных бюджетов", - сказано в пояснительной записке.

Проект касается льгот на оплату проезда в транспорте. При этом бесплатный проезд по предъявлению соответствующего удостоверения отменяется.

В документе говорится, что сейчас законами Украины установлены льготы по оплате проезда и другие льготы отдельным категориям граждан (ветераны войны, ветераны военной службы, органов внутренних дел и другие лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы; жертвы нацистских преследований; лица с инвалидностью; родители военнослужащих, которые погибли или умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы; реабилитированные лица, дети из многодетных семей).

"Целью принятия акта является урегулирование вопроса предоставления льгот по оплате проезда и других льгот отдельным категориям граждан в денежной форме путем делегирования органам местного самоуправления полномочий по определению порядка предоставления и размеров денежной компенсации", - говорится в документе.

Монетизация льгот на проезд

В конце марта 2021 года Министерство социальной политики заявило о планах планирует монетизировать льготы на проезд для украинцев.

Планировалось, что льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах будут предоставлять в наличной форме в случае принятия такого решения местными органами власти.

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Автор: Екатерина Жирий