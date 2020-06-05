Стало известно, когда и по какому маршруту заработает городская электричка в Киеве

О возобновлении кольцевого движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу в "Киевпасстрансе" сообщат дополнительно.

В Киеве городская электричка начнет работать с 8 июня по маршруту «Троещина - Почайна».

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевпастранс" в Facebook.

"С 8 июня возобновляется движение городских электропоездов по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина", - говорится в сообщении.

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В частности, поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.

"О возобновлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства", - отметили в коммунальной корпорации.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что городская электричка возобновит работу с 1 июня. Однако в связи с карантином не удалось вовремя отремонтировать электричку, завершение ремонта ориентировочно ожидалось 7 июня.

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