Киевляне зарегистрировали петицию о переименовании станции метро "Героев Днепра" на "Героев УПА".
Обращение опубликовано на сайте Киевского горсовета.
По словам автора петиции Василия Бабича, станцию назвали в честь устроенного российско-большевистскими оккупантами в 1943 году взятия Киева и изгнания оттуда немецко-нацистских захватчиков.
Как считает автор, при проведении операции было большое число жертв. Она была посвящена годовщине большевистского мятежа в Петербурге. В оформлении станции также присутствует гвардейская лента.
Активист предложил заменить ленту на стенах станции на красно-черную символику борьбы украинского народа против оккупантов.
На данный момент петицию подписало 69 человек.
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