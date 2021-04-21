На данный момент петицию подписало 69 человек.

Киевляне зарегистрировали петицию о переименовании станции метро "Героев Днепра" на "Героев УПА".

Обращение опубликовано на сайте Киевского горсовета.

По словам автора петиции Василия Бабича, станцию назвали в честь устроенного российско-большевистскими оккупантами в 1943 году взятия Киева и изгнания оттуда немецко-нацистских захватчиков.

Как считает автор, при проведении операции было большое число жертв. Она была посвящена годовщине большевистского мятежа в Петербурге. В оформлении станции также присутствует гвардейская лента.

Активист предложил заменить ленту на стенах станции на красно-черную символику борьбы украинского народа против оккупантов.

На данный момент петицию подписало 69 человек.

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Автор: Виктория Гордиенко