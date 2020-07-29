Кабмин одобрил запуск единого электронного билета на различные виды транспорта

На первом этапе к внедрению единого билета будет привлечена «Укрзализныця» и метрополитен Киева

Кабинет министров одобрил запуск пилотного проекта по внедрению единого электронного билета на различные виды транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Что изменится

«Мы разработали проект и выходим на пилотное тестирование для внедрения современных технологий по оформлению единого электронного билета. Это позволит воспользоваться заказом услуг разных видов транспорта и объединить их в одном месте с целью лучшего планирования путешествий и экономии времени», - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр отметил, что на данный момент на электронном портале электронных услуг в режиме исследовательской эксплуатации функционирует кабинет пассажира с доступом ограниченному кругу лиц.

Срок реализации проекта

«После принятия соответствующего акта мы запускаем этот эксперимент, и он позволит провести реализацию пилотного проекта. Срок реализации проекта – до 30 июня 2021 года», - сказал он.

Криклий отметил, что на первом этапе к внедрению единого билета будет привлечена «Укрзализныця» и метрополитен Киева.

«В дальнейшем будем добавлять и виды транспорта, в том числе и авиаперевозки», - подчеркнул министр.

Хронология событий

Власти столицы Украины планировали полный переход транспорта на е-билет с 1 ноября 2019 года, однако перенесли этот срок на 1 апреля 2020 года.

2 июня 2020 года Министерство инфраструктуры снова анонсировало запуск единого электронного билета для метро и железной дороги в Киеве.

Планировалось, что с 1 июля Киев окончательно перейдет на электронный билет. Сообщалось, что рассчитаться за проезд в общественном транспорте можно будет исключительно безналичным способом. Также в столице с июля планировали частично изменить правила льготного проезда в городском общественном транспорте.

1 июля 2020 года мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение об отсрочке полного перехода на единый электронный билет в общественном транспорте столицы до конца года.

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