В 2023-м и 2024-м цены поднимутся быстрее темпов инфляции – на 6,5%.

В 2022 году тарифы на перевозку пассажиров в железнодорожном транспорте вырастут на 26%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года.

В прошлом году цены на железнодорожные билеты подорожали на 6,1%, в этом году ожидается рост на 22%.

Читайте такжеВозобновляется работа пунктов пропуска на границе с ПольшейВ 2023-м и 2024-м цены поднимутся быстрее темпов инфляции – на 6,5%.

Тарифы на железнодорожную перевозку начали поднимать с апреля 2021 года. Постепенный ежемесячный рост тарифов в целом составит 22% к концу 2021 года.

В мае и октябре 2018 года цены за билеты дорожали на 12%. В 2019-м то же планировалось сделать с 1 апреля и с 1 октября. Индексация была заложена в финансовый план "Укрзализныци", но в итоге принята не была.

В 2020-м вопрос о повышении стоимости проезда железнодорожным транспортом с 1 марта в связи с объявленным карантином был снят с повестки дня.

В мае 2021 года новоназначенный министр инфраструктуры Александр Кубраков в зале Верховной Рады, представляя программу своих действий на посту, заявил, что будет лоббировать повышение цен на грузовые железнодорожные перевозки.

«Мы понимаем, что есть всегда баланс, есть бизнес, который заинтересован в снижении тарифов или удержании их на существующем уровне, потому что бизнес минимизирует свои расходы. С другой стороны, мы видим, что «Укрзализныця» останавливается таким образом, уровень износа основной инфраструктуры достигает 90%, потому мы не можем не повышать тарифы на перевозки. Потому мы точно это будем делать. Не для пассажирских, а грузовых перевозок. Это обязательно, потому что, если, не дай Бог, «Укрзализныця» остановится, потеряют все, потому мы будем точно делать», - сказал Кубраков.

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Автор: Яна Ставская