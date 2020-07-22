Украинские АЗС на фоне падения гривни повысили цены на топливо

Стоимость топлива в сетях АЗС OKKO, Shell, MOTTO и Marshal выросла в пределах 30-60 коп./л.

Сетевые операторы Украины на фоне ослабления гривни повысили цены на бензин и дизельное топливо на 10-60 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Сообщается, что стоимость топлива в сетях АЗС OKKO, Shell, MOTTO и Marshal выросла в пределах 30-60 копеек/литр.

Кроме того, на 10-20 копеек за литр цены выросли в сетях Amic, UPG, Mango, "БРСМ-Нафта", Avantage7 и других региональных сетей.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 22 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,66 гривни/доллар, то есть гривня четвертый день подряд ослабла к доллару – на этот раз на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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