В Николаевской области завершен ремонт трассы Т-15-13 Нечаяное - Очаков по всей протяженности.

Около 37 км этой дороги были восстановлены в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщила Facebook-страница Укравтодора.

В ходе ремонта изношенное покрытие было заменено новой дорожной одеждой из двух слоев асфальтобетона.

"Сейчас продолжается финальный этап ремонта. Дорожники устанавливают автопавильоны, устраивают разметку и дорожные знаки", - отметили в Укравтодоре.

К старту следующего курортного сезона запланировано обновление еще двух дорог к курортам Николаевщины: Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха "Черноморка" и Т-15-15 Федоровка - Рыбаковка - база отдыха "Луговое".

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что автодороги, которые восстанавливаются в Украине в рамках "Большой стройки", способствуют развитию внутреннего туризма. В этом году президентская программа охватила 4500 км государственных дорог и 2000 км местных.

Автор: Григорий Бондарь