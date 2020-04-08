Tesla сократит зарплаты работникам на 10-30% из-за коронавируса

Зарплата руководства начиная с вице-президентов будет снижена на 30%, директоров – на 20%, а остальных сотрудников – на 10%.

Компания Tesla планирует сократить зарплаты сотрудникам из-за закрытия производства в США, вызванного пандемией коронавируса. Зарплата руководства начиная с вице-президентов будет снижена на 30%, директоров – на 20%, а остальных сотрудников – на 10%.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо компании. Сокращения заработной платы коснутся и сотрудников Tesla за пределами Штатов, отмечает издание.

Часть сотрудников Tesla, которые не отвечают за ключевые задачи и не могут работать удаленно, попросят временно не работать, зарплату им платить не будут, но медицинскую страховку оставят, следует из служебного документа. Снижение зарплат будет действовать до конца II квартала, а отстранение части сотрудников – до 4 мая, говорится в письме.

По данным Bloomberg, в Tesla работают около 56 000 человек. Завод по производству электромобилей находится во Фримонте (Калифорния), где из-за коронавируса до 3 мая действует режим домашней изоляции, передают “Ведомости”.

В США ранее был зафиксирован рекордный суточный прирост смертей заболевших COVID-19 – 1736 человек. Всего умерло почти 13 000 инфицированных, а заразилось за весь период почти 400 000 человек, по данным Университета Джона Хопкинса.