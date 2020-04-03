Бензин и дизельное топливо подешевели почти на четверть

Эксперты отмечают, что на снижение цен повлияла девальвация гривни, и прогнозируют дальнейшее снижение стоимость бензинов и ДТ.

Крупные розничные сети АЗС с 3 января по 2 апреля в среднем снизили цены на бензин и дизтопливо при пересчете в доллары на 23-24% (на 0,26 доллара/литр и 0,27 доллара/литр), до 0,89 доллара/литр и 0,86 доллара/литр соответственно.

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Об этом пишет Enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.

"Премиальные сети - ОККО и WOG за этот период снизили цены в долларовом эквиваленте на 21%, группа Приват, работающая в эконом-сегменте, - на 24%. Цены на бензины и ДТ в сетях Glusco, Amic и KLO опустились на 23-26%. Максимальное снижение зафиксировано у сети Sun Oil - 30%.

Эксперты отмечают, что основное снижение цен произошло за счет девальвации гривни: с начала года она ослабла по отношению к доллару на 17% - с 23,68 гривни/доллар до 27,75 гривни/доллар.

Кроме того, под влиянием внешней конъюнктуры, начиная с 20-х чисел марта, розничные операторы начали снижать цены в гривне: за последнюю неделю средняя цена бензинов и ДТ опустилась на 1,75 гривни/литр.

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен на бензин и ДТ в рознице, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.