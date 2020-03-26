Крупные сети АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо

Стоимость А-95 составила 26,99 грн/л.

Крупные сети автозаправочных станций ОККО и WOG снизили цены на бензины и дизельное топливо на 1 грн за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на станциях ОККО и WOG стоимость бензинов опустилась до: А-92 – 25,99 грн, А-95 – 26,99 грн, А-95+ – 27,99 грн. Дизельное топливо подешевело до 25,99 грн.

На автозаправках WOG стоимость бензинов снизилась на 20 копеек за литр: А-92 – 29,29 грн, А-95 – 30,29 грн, А-95 Премиум – 31,29 грн.

В свою очередь, «БРСМ-Нафта» опустила цены на 50 копеек за литр. Также, снижение в размере 0,5-2,5 грн/л на А-92 и А-95 наблюдалось на заправках SOCAR. AMIC Energy понизила розничные цены на 20 коп./л. К тому же, снижение произошло в региональных сетях, где цена на заправках опустилась в пределах 10-80 коп./л.

Как сообщал УНИАН, 9 марта цена нефти марки Brent упала на 30% - до 34 долл. за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Следом за обвалом цен на нефть резко просели валюты ряда развивающихся стран и котировки фондовых бирж.

По состоянию на 25 марта цены на нефть марки Brent на лондонской бирже составляет 26,28 за долл. за баррель.