Для Киева хотят купить в лизинг 200 новых автобусов

Стоимость лизинга составляет почти 60 млн евро.

В Киеве планируется приобрести на условиях лизинга 200 новых автобусов для обновления парка подвижного состава коммунального предприятия «Киевпастранс».

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета. Планируется закупить 120 единиц транспорта длиной не менее 12 м и еще 80 единиц длиной 18,5 м.

«Износ автобусного парка КП «Киевпастранс» составляет 75%. Согласно Стратегии развития Киева, эта цифра не должна превышать 25%. За период 2018-2019 годов было приобретено лишь 9 автобусов большой и особо большой вместимости. Поэтому сегодня мы говорим о дополнительных 200 единицах. Стоимость лизинга – 50,7 миллиона евро», - пояснил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников.

Планируется приобрести автобусы с низким уровнем пола, салоны и кабины которых будут оборудованы кондиционерами, соответствие экологическим стандартам не ниже EURO-5.

Срок лизинга - 36 месяцев с даты подписания первого акта приема-передачи, но не позднее 31 декабря 2023 года.

По словам Странникова, «Киевпастранс» должен согласовать финансовые обязательства с Европейским банком реконструкции и развития. В свою очередь Департамент транспортной инфраструктуры КГГА при представлении бюджетных запросов к проектам бюджета города на 2021-2024 годы должен включать в них потребность в средствах для возмещения стоимости предмета лизинга.

По данным городских властей, ежедневно на транспортный маршрут столицы выходят 353 автобуса «Киевпастранс».