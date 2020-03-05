Названы самые популярные электрокары в Украине

Продажи электромобилей в Украине в феврале выросли на 67%. Самым популярным электрокаром в Украине остается NISSAN Leaf.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в феврале текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 67% – до 663 единиц, из которых только 29 были новые.

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Как сообщили в ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», основную массу зарегистрированных в прошлом месяце электромобилей составили легковые авто в количестве 623 штук, остальные 40 штук - коммерческие.

Отмечается, что самым популярным электрокаром на украинском рынке продолжает оставаться Nissan Leaf. В феврале 252 авто этой марки пополнили автопарк страны.

С большим отрывом от лидера рынка на втором месте по количеству продаж находится TESLA Model S, которую выбрали 57 автомобилистов.

«Еще одна TESLA вошла в тройку бестселлеров февраля – TESLA Model 3, в зачете которой 56 регистраций», - отметили в ассоциации.

Также сообщается, что из 40 получивших в прошлом месяце украинские номера коммерческих электромобилей 38 штук были авто марки Renault Kangoo Z.E.

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились почти в 1,5 раза – до 7542 единиц.