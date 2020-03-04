Государство продало центральный автовокзал Киева и пять автостанций: кто и за сколько купил

Фонд госимущества продал за 230,9 млн грн предприятие «Киевпассервис», в состав которого входит Центральный автовокзал в столице.

Фонд государственного имущества завершил аукцион по приватизации 99,99% акций акционерного общества «Киевпассервис», продав их за 230,9 млн грн при стартовой цене 195,9 млн грн, сообщает пресс-служба фонда.

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«Только что успешно завершился аукцион по продаже «Киевпассервиса» – одного из крупнейших предприятий по оказанию услуг перевозчикам и пассажирам. Объект будет передан новому владельцу за 230 млн 897 тыс. 987 грн. В аукционе приняли участие три компании. Цена продажи выросла на 18%», - сказано в сообщении.

Согласно данным в системе Prozorro, победителем аукциона по приватизации предприятия стало ООО «Бастион-Груп».

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры передало на приватизацию в ФГИУ госпредприятие "Киевпассервис" в начале ноября 2015 года.

Изначально аукцион по продаже госпакета акций «Киевпассервиса» должен был состояться еще 14 августа прошлого года.

Справка УНИАН. В собственности АО «Киевпассервис» находится Центральный автовокзал в Киеве и еще пять автостанций в столице. Общая площадь зданий и сооружений составляет 6252 кв. м. Площадь земельных участков (в т.ч. асфальтированных площадок) всех автостанций Киева достигает 49881 кв. м.

В Киевской области в собственности АО «Киевпассервис» находится 18 автостанций. Общая площадь зданий и павильонов составляет 8735 кв. м. Площадь земельных участков – 65 393 кв. м.