Volkswagen Touareg стал гибридом (фото)

Компания Volkswagen представила «заряженную» R-модификацию кроссовера Touareg, публичная премьера которого состоится на Женевском автосалоне.

Компания Volkswagen представила «заряженную» R-модификацию кроссовера Touareg нового поколения, который получил 462-сильную гибридную установку.

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Публичная премьера автомобиля состоится в начале марта в рамках Женевского автосалона, пишет Autonews.

Новый Volkswagen Touareg R получил трехлитровый бензиновый двигатель V6 мощностью 340 л. с., который работает вместе с 136-сильным электрическим мотором и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В сумме агрегаты выдают 462 л. с. и 700 Н·м крутящего момента.

Кроссовер способен ускоряться с места до первой «сотни» примерно за 5 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км в час. Блок литий-ионных аккумуляторов, установленный в днище автомобиля, позволяет проехать исключительно на электрической тяге до 50 километров. В таком случае максималка не будет превышать 140 км в час.

Volkswagen Touareg R оснащен системой полного привода 4Motion и центральным дифференциалом Torsen. В зависимости от конкретной дорожной ситуации на переднюю и заднюю ось может передаваться до 70% и 80% всей тяги соответственно.

Новый Volkswagen Touareg R поступит в продажу летом нынешнего года. Цены на автомобиль объявят позже. На данный момент у этой модели есть версия с четырехлитровым дизельным двигателем V8, выдающим 422 силы и 900 ньютон-метров.