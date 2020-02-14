В тоннеле под Панамским каналом хотят пустить метро

Панамский метрополитен - первый в странах Центральной Америки - начал свою работу в 2014 году.

Новая ветка первого в Центральной Америке метрополитена в городе Панама будет проложена в тоннеле под Панамским каналом.

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Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на министра общественных работ Панамы Рафаэля Сабонхе.

"Ранее панамские власти планировали провести метро по мосту над каналом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что панамский метрополитен - первый в странах Центральной Америки - начал свою работу в 2014 году. В 2019 году пассажиров начала перевозить вторая ветка метро. Проект третьей линии стоимостью 2,5 миллиарда долларов взяла на себя компания Hyundai Engineering & Construction.

Сабонхе сообщил, что проекты строительства новой линии метрополитена и четвертого моста через Панамский канал будут разделены. Метро пройдет по тоннелю, заложенному на глубине 40 метров.

"Вместе с тем, данный проект вызвал вопросы у администрации Панамского канала. В частности, отмечается, что до сих пор не готовы выводы по исследованию грунта. Кроме того, вблизи канала планируются работы по расширению тихоокеанского устья с использованием взрывчатки. Взрывные работы могут угрожать конструкции тоннеля будущего метро", - подчеркивает издание.

Что касается нового моста через Панамский канал, предполагается, что его строительство станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов в истории страны. Длина переправы составит 510 метров, ширина - 51 метр, высота - 75 метров.