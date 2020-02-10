Криклий рассказал о перспективах "открытого неба" с ЕС

Украина рассчитывает на подписание Соглашения об "открытом небе" с ЕС в ближайшей перспективе.

Украина рассчитывает на подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве («едином небе») с Европейским Союзом в ближайшей перспективе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"Владислав Криклий сообщил, что Украина рассчитывает на подписание Соглашения об открытом небе с ЕС в ближайшей перспективе", - сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе не указали деталей переговоров с ЕС по данному вопросу и ожидаемую дату подписания данного документа.

Как сообщал УНИАН, в марте 2019 года глава делегации по кооперации Украины с ЕС Штефан Шлеунинг сообщил, что сроки подписания соглашения об «открытом небе» между Евросоюзом и Украиной пока не установлены, отметив, что это политический процесс.

Украина на протяжении нескольких лет ведет переговоры с ЕС об общем авиационном пространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины. Вместе с тем подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении.

Вопрос определения этой территории обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.