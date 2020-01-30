Из Китая в "Борисполь" осуществят еще три рейса, после чего приостановят авиасообщение на месяц

В "Борисполе" ожидают из Китая 3 рейса: 31 января, 2 и 4 февраля.

Из Китая в международный аэропорт «Борисполь» осуществят еще три рейса, после этого прямое авиасообщение с этой страной будет остановлено на месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению международного аэропорта «Борисполь» Олег Струк.

Он рассказал, что первым на борт самолетов, прибывающих из Китая, поднимается работник карантинной службы, оценивает состояние пассажиров и экипажа, при необходимости измеряет температуру тела у людей на борту и только после этого дает разрешение для работы других служб аэропорта.

«На сегодня на карантин не было поставлено ни одного самолета, но мы готовы к этому, есть карантинные стоянки, куда при необходимости будут отбуксирован самолеты», - сказал Струк.

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Кроме того, он отметил, что авиакомпании прекращают осуществлять авиасообщение с Китаем. «Мы получили сообщение от авиакомпаний о приостановке прямых рейсов с Китаем. Мы еще ожидаем 3 рейса авиакомпаний МАУ и SkyUp 31 января, 2 и 4 февраля. После этого прямых рейсов в Китай в течение месяца, базирующиеся в «Борисполе» не будет», - заявил Струк.

Как сообщал УНИАН, сегодня в «Борисполь» прибыл первый самолет с украинскими туристами, которых вывезли из Китая из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом.