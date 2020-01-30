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В "Борисполе" приземлился первый самолет с украинскими туристами из Китая

15:04, 30 января 2020
Общество
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Сообщается, что все пассажиры использовали маски при прилете / фото УНИАН

В аэропорт «Борисполь» прибыл первый самолет с украинскими туристами, которых вывезли из Китая из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Читайте такжеAliExpress приостановил доставку товаров из-за коронавирусаОб этом говорится в сообщении Telegram-канала Kyiv LIVE.

Отмечается, что самолет прилетел из города Санья, который расположен на острове Хайнань.

Также сообщается, что далеко не все пассажиры использовали маски при посадке.

«Кроме температурного скрининга, в аэропорту никаких предупредительных мер не было», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что украинские туристы, которые вернутся из Китая, попадут под карантин.

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