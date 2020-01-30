В "Борисполе" приземлился первый самолет с украинскими туристами из Китая
15:04, 30 января 2020Общество
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Известно, что самолет прилетел из города Санья, который расположен на острове Хайнань.
Сообщается, что все пассажиры использовали маски при прилете / фото УНИАН
В аэропорт «Борисполь» прибыл первый самолет с украинскими туристами, которых вывезли из Китая из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Читайте такжеAliExpress приостановил доставку товаров из-за коронавирусаОб этом говорится в сообщении Telegram-канала Kyiv LIVE.
Отмечается, что самолет прилетел из города Санья, который расположен на острове Хайнань.
Также сообщается, что далеко не все пассажиры использовали маски при посадке.
«Кроме температурного скрининга, в аэропорту никаких предупредительных мер не было», – говорится в сообщении.
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Ранее УНИАН сообщал, что украинские туристы, которые вернутся из Китая, попадут под карантин.
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