Польская авиакомпания LOT покупает немецкую Condor

Бренд Condor сохранится, нынешнее руководство компании продолжит руководить ею.

Польская компания Polish Aviation Group (PGL), которой принадлежит авиакомпания LOT объявила о покупке немецкой авиакомпании Condor, ранее принадлежавшей обанкротившейся туристической компании Thomas Cook.

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Финансовые условия соглашения не сообщаются. Ожидается, что сделка будет завершена к апрелю, ее должны одобрить регуляторы, передает kommersant. «Сочетание LOT и Condor внутри PGL создает одну из ведущих европейских авиационных групп с ключевыми рынками в Германии и Польше», - говорится в заявлении LOT. Совокупный пассажиропоток двух авиакомпаний составляет 20 млн человек в год. Бренд Condor сохранится, нынешнее руководство компании продолжит руководить ею. LOT надеется сделать Condor одной из основных европейских авиакомпаний для отпусков, основной ее роста планируется в Германии и на смежных рынках.

Condor была создана в 1955 году, авиакомпания традиционно выполняет рейсы в основном по направлениям, популярным для курортного отдыха. В начале 2000-х годов авиакомпания в несколько этапов была приобретена Thomas Cook. После того как в сентябре 2019 года Thomas Cook объявила о ликвидации, Condor обратилась за помощью к немецким властям. Правительства Германии и земли Гессен, где находится штаб-квартира авиакомпании, одобрили выдачу ей кредита на 380 млн евро. PGL обещает полностью погасить этот кредит.

LOT - одна из европейских авиакомпаний, которые активно развиваются: в прошлом году она перевезла более 10 млн пассажиров, что на 15% больше, чем в 2018 году, и почти вдвое больше, чем четыре года назад.