Rolls-Royce установил рекорд продаж в Украине

В 2019 году украинцы приобрели 16 Rolls-Royce.

Rolls-Royce в 2019 году продали рекордное количество автомобилей за всю историю компании. Клиенты по всему миру купили 5152 машины компании Rolls-Royce Motor Cars, что на четверть превышает продажи по сравнению с 2018 годом.

Автомобили компании стали чаще покупать не только в мире, но и в Украине. Так, в 2019 году украинцы приобрели 16 Rolls-Royce. 75% таких покупок пришлось на новый внедорожник марки Cullinan, пишет Auto24.

Цена такого кроссовера стартует от 325 тыс. долл., а с улучшенной комплектацией — от 500 тыс. долл. Отмечается, что такой уровень продаж — рекордный для Украины. Так, по сравнению с 2018 годом, он вырос втрое.

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Всего в Украине было продано около 100 Rolls-Royce, начиная с 1914 года, когда автомобиль компании купили в Одессе, отмечает региональный представитель Rolls-Royce Motor Cars в Европе Фрэнк Тиман. По его словам, чаще украинцы выбирают необычные модели автомобилей. Например, с черным кузовом и красным салоном. Также в Украине существует спрос на Rolls-Royce Bespoke в эксклюзивном исполнении.

Представитель компании добавил, что также украинцы покупают автомобили с пробегом. Они выгоднее, потому что стоят дешевле и их не нужно долго ждать. Всего на европейский рынок приходится около четверти мировых продаж Rolls-Royce.