В Дубае женщины выбрали лучший автомобиль года

Победителей назвали в шести категориях.

На автосалоне в Дубае были озвучены победители конкурса «Всемирный женский автомобиль года» (Women’s World Car of the Year 2019). В этом году лучшим оказалась Mazda3.

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Женская коллегия, в которую входит 41 эксперт из 32 стран, определила победителей в каждой из шести категорий: Urban (городской автомобиль), Family (семейный), Green (электромобили), Luxury (люксовый), Performance (спортивный), а также SUV (кроссоверы/внедорожники), пишет motor.ru.

Финалисты и победители приведены в таблице ниже.

Традиционно в отдельную номинацию вынесен «Автомобиль мечты» (Holly Reich Dream Car, в память о первой женщине-члене жюри конкурса по имени Холи Рейх): в этом году им стал Porsche Taycan.

В прежние годы лучшими автомобилями по версии Women’s World Car of the Year становились Volvo XC40 (2018 год), Hyundai Ioniq (2017 год), Jaguar F-Pace (2016 год), Volvo XC90 (2015 год), Mercedes-Benz S-Class (2014 год) и Ford Fiesta EcoBoost (2013 год).