В США допустили отказ от пошлин на европейские авто

По словам министра торговли США Уилбура Росса, это произойдет в том случае, если его страна проведет успешные переговоры с ЕС. В октябре американцы договорились об отказе от тарифов с Японией.

Президент США Дональд Трамп и его команда, возможно, не будут вводить пошлины на европейские автомобили - в случае успеха на переговорах с ЕС.

Читайте такжеСША снимают ограничение на беспошлинный ввоз 155 украинских товаров: детали от Минэкономики

Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью главы американского Минпромторга Уилбур Росса для Bloomberg.

"Наша надежда заключается в том, что переговоры, которые мы ведем с отдельными компаниями об их инвестиционных планах, принесут свои плоды, и статью 232 будет необязательно вводить в силу целиком, а может быть не придется и частично", - сказал министр.

Он добавил, что у США были "очень хорошие разговоры" c европейскими, японскими и корейскими "друзьями". Bloomberg отмечает, что в октябре американцы заключили с Японией сделку, которая позволила избежать ввода пошлин на импорт автомобилей.

Росс говорит о расследовании, которое США начали в 2018 году согласно статье 232 американского закона о расширении торговли от 1962 года. Он предполагает, что исполнительная власть может изучить, как импорт какой-либо продукции влияет на национальную безопасность США, и принять меры в случае необходимости.

В мае 2019 года Белый дом согласился перенести увеличение пошлин до 25% на европейские автомобили на полгода. В случае если они будут введены, Евросоюз обещал ввести ответные тарифы на американские товары на общую сумму в 35 миллиардов евро (39,1 миллиарда долларов).