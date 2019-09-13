Впервые за десять лет дефицит бюджета США превысил триллион долларов

В годовом исчислении дефицит вырос на 19 процентов.

В США дефицит госбюджета впервые за последние десять лет превысил один триллион долларов.

За период с октября 2018 до конца августа 2019 года объем дефицита вырос в годовом исчислении на 19 процентов, сообщило министерство финансов США в пятницу, 13 сентября, пишет DW.

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По данным ведомства, доходы в текущем финансовом году, заканчивающемся 30 октября, увеличились на три процента и составили более трех триллионов долларов. В то же время расходы за тот же период превысили 4,15 трлн долларов.

Гигантскую прибыль бюджет США получил за счет взимания таможенных пошлин. В результате торговых конфликтов с Китаем и другими странами США пополнили казну на 66 млрд долларов (плюс 73 процента). В то же время эксперты предупреждают, что из-за гигантского дефицита экономика США к концу 2020 года может погрузиться в пучину кризиса.