цей матеріал доступний українською

Hyundai установил два «зеленых» рекорда скорости

12:12, 25 октября 2019
Транспорт
97 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеHyundai открыл подразделение по созданию летающих автомобилей

Как сообщает корейский автопроизводитель, в заездах, которые прошли на соляном озере Бонневиль в США, принимали участие водородный кроссовер Hyundai Nexo Fuel Cell Concept и бензо-электрический седан Hyundai Sonata Hybrid Concept, передает kommersant.

Автомобили были подготовлены инженерами американского и южнокорейского подразделений марки.

Обе машины получили аэродинамический обвес, каркас безопасности, спортивное кресло и ремни безопасности, встроенную систему пожаротушения, а кроме того у Sonata Hybrid были доработаны двигатель внутреннего сгорания и подвеска. В итоге Nexo смог разогнаться до 170,8 км/ч, а Sonata Hybrid показала скорость 265 км/ч.

В настоящее время Hyundai ожидает официального утверждения рекордов Международной автомобильной федерацией FIA.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Hyundai#скорость движения