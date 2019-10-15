Министр инфраструктуры назвал ключевые приоритеты министерства

Владислав Криклий подчеркнул, что ближе к концу года будет известно, по какому сценарию будет двигаться Украина для решения вопроса подписания соглашения об «открытом небе».

Подписание соглашения о совместном авиационном пространстве («открытом небе») между Украиной и Европейским Союзом остается одним из ключевых приоритетов новой команды Министерства инфраструктуры Украины, которое намерено привлекать для решения данного вопроса страны-партнеры Украины.

Об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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"Этот вопрос должен решаться на очень высоком дипломатическом уровне. Прошлое правительство этот вопрос так и не решило. Тут можно двигаться двумя способами – идти и общаться с Европой, с европарламентариями, чтобы они были нашими лоббистами, или максимально привлекать к этому процессу страны-партнеры, чтобы они способствовали решению данного вопроса. Но "открытое небо" остается одним из приоритетов, это важно для развития авиации. Думаю, что ближе к новому году мы уже будем понимать, какой именно из этих сценариев мы будем выбирать", - сказал Криклий.

Он подчеркнул, что для решения данного вопроса необходимо использовать все возможные способы.

«Один из сценариев требует привлечения дипломатов на самом высоком уровне, другой – требует больше времени и привлечения большего числа стейхолдеров, и мы, соответственно, сможем с разных сторон зайти для решения вопроса, а не стучать в одни двери, которые не всегда открываются», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, в марте глава делегации по кооперации Украины с ЕС Штефан Шлеунинг сообщил, что сроки подписания соглашения об «открытом небе» между Евросоюзом и Украиной пока не установлены, отметив, что это политический процесс.

Украина на протяжении нескольких лет ведет переговоры с ЕС об общем авиационном пространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины. Вместе с тем подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении.