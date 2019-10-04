Украинцы стали меньше покупать новых авто: ТОП-5 лидеров продаж

Чаще всего в сентябре, как и годом ранее, регистрировались автомобили марки Renault, чьи продажи в Украине выросли на 23% до 231 штуки.

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-сентябре, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, снизился на 7% и составил 8,7 тысячи авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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При этом в сентябре на украинском рынке было реализовано 1054 новых коммерческих автомобиля. По сравнению с прошлым годом сентябрьский спрос на грузовые и спецавтомобили вырос почти на 8%.

Согласно статистике "Укравтопрома", чаще всего в отчетном месяце, как и годом ранее, регистрировались автомобили марки Renault, чьи продажи в Украине выросли на 23% до 231 штуки.

Второе место, несмотря на восьмипроцентное снижение продаж, сохранил за собой Fiat, который закончил месяц с результатом 122 автомобиля.

На третью позицию с шестой поднялся МАЗ - 91 машина (+ 40% к сентябрю прошлого года).

На четвертой строчке рейтинга - Mercedes-Benz, который пополнил украинский автопарк 79 новыми коммерческими автомобилями (на 6% меньше, чем годом ранее).

Также в ТОП-5 месяца вошел MAN, который реализовал на украинском рынке 76 автомобилей и улучшил свой прошлогодний результат сразу в 2,4 раза.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, вырос на 20% и составил 51,5 тысячи авто.