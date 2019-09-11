Nissan, который не поехал во Франкфурт, потроллил автосалон (фото)

Марка «прогуляла» моторшоу и вместо этого провела собственное мероприятие в деревне.

Европейское подразделение Nissan выпустило релиз о шуточной презентации нового Juke в глухой французской деревушке Франкфорт, название которой созвучно с Франкфуртом, где в эти дни проходит крупнейший международный автосалон. Стенд бренда, установленный посреди поля, посетило всего два десятка человек.

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В Nissan назвали свое мероприятие «Francfort Show 2019» и разослали приглашение европейским клиентам, пообещав фуршет и подарки для первых 150 гостей, пишет motor.ru.

Стенд, оформленный в стиле крупных автомобильных выставок, установили прямо посреди поля, любой желающий мог подойти и осмотреть Juke нового поколения. Однако очередей не наблюдалось – во Франкфорт ради презентации модели приехало всего 23 человека.

Nissan Juke со сменой поколения стал легче, вместительнее, увеличился в размерах, получил расширенный набор оборудования и новый мотор. Кроссовер «перебрался» на платформу CMF-B, на которой построены европейские Renault Clio и Captur, а также обзавелся новым «лицом», не потеряв при этом в узнаваемости.

В качестве базового двигателя для Juke второго поколения предлагается 117-сильный трехцилиндровый турбомотор DIG-T объемом 1,0 литра в тандеме с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым преселективным «роботом». Европейские продажи новинки стартуют до конца осени.

Помимо Nissan в этом году от участия во Франкфуртском автосалоне отказались Aston Martin, Ferrari, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota и Volvo.