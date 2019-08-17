В аэропортах США произошел масштабный сбой системы таможенного контроля
В аэропортах США произошел масштабный сбой в компьютерной системе Службы таможенного и пограничного контроля.
"СТПК испытывает временные перебои системы обработки в различных аэропортах и предпринимает незамедлительные действия для устранения технологического сбоя", - говорится в сообщении службы, передает РБК.
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Там также указывается, что сотрудники таможни продолжат обслуживать пассажиров при помощи альтернативных процедур, пока системы не будут восстановлены.
О перебоях в работе системы контроля сообщил ряд аэропортов Соединенных Штатов.
"Для вашей информации - таможня столкнулась с системным сбоем по всей стране", - говорится в сообщении аэропорта Кеннеди.
Там также отмечается, что сотрудники таможни досматривают пассажиров вручную, пока система не придет в норму.
Напомним, ранее британская авиакомпания British Airways отменила более сотни рейсов из-за сбоя в системе.