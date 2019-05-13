На дорогах Украины стало еще больше радаров TruCAM (карта)

В МВД напомнили, какие штрафы грозят водителям за превышение скорости.

С сегодняшнего дня, 13 мая, на украинских дорогах будут работать 100 радаров TruCAM. Об этом заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"К тем 75, которые уже работают, добавляем еще 25 – на участках с повышенной аварийностью, причиной которой является преимущественно именно превышение разрешенной скорости", – подчеркнул он.

Пресс-служба МВД опубликовала карту размещения радаров:

По словам Билошицкого, цель патрульной полиции – не привлечь к ответственности, а предупредить правонарушение и снизить скорость.

"Для тех, кому такого настойчивого предупреждения оказывается недостаточно, конечно, грозит ответственность – штраф 255 гривень (превышение более 20 км/ч) или 510 гривень (превышение более 50 км/ч)", – говорится в сообщении МВД.

Министерство также разместило список мест, где установлены TruCAM: